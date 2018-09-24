У Береговому активісти пікетували консульство Угорщини



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У Береговому пройшов пікет угорського консульства

В останній тиждень у відносинах України та Угорщини розпочалася нова криза

Біля угорського консульства у Береговому пройшов пікет, учасники якого попросили український уряд звернути увагу на антиукраїнську політику сусідньої країни.

Про це повідомляє портал Mukachevo.net.

Мітингувальники підготували повітряну кульку у вигляді пляшки з під шампанського, а також плакати із проханням вислати усіх консулів Угорщини з України, адже мітингарі переконані, що висилання одного консула результату не дасть.

«В той час, як наші побратими проливають кров у боротьбі з агресором на сході України, користуючись нашою ослабленістю, Угорщина підло реалізує план із автономізації та подальшого від’єднання Закарпаття, використовуючи для цього дипломатичні місії, які фактично перетворилися на центри масової паспортизації українців», - йдеться у зверненні мітингувальників.

На завершення пікету його учасники поклали до дверей консульства збільшену версію угорського паспорта.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною днями спалахнув черговий дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив, що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

Тим часом у базі сайту «Миротворець» почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті.

Маніпуляції та геополітичні ігри Будапешта можуть дорого коштувати українцям угорського походження, оскільки закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України, заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.