Путін лякає «симетричною відповіддю» на випробування США крилатої ракети



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У Росії немає фінансових і технічних можливостей вплутуватися в повноцінну гонку озброєнь

Розвал Договору про РСМД став черговим доказом загальної кризи довіри між США і РФ

Росія не має наміру втягуватися в «руйнівну гонку озброєнь», але змушена дати симетричну відповідь на недавні випробування Пентагоном крилатої ракети наземного базування. Про це на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє «Коммерсант».

Рішення було прийнято на тлі розвалу Договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД), а також заяв, що звучать з Вашингтона, про можливе розміщення ракетних систем в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

За словами директора Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, у Росії немає фінансових і технічних можливостей вплутуватися в повноцінну гонку озброєнь - вона «не може дозволити собі розкіш відповідати на всі дії американської сторони і її союзників симметрично».

Розвал Договору про РСМД став черговим доказом загальної кризи довіри між США і РФ, який безпосереднім чином позначається на галузі роззброєння і нерозповсюдження.

Тим часом наступною жертвою конфронтації між Москвою і Вашингтоном може стати договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), який деякі експерти називають «останньою опорою глобальної стратегічної безпеки».

Термін дії договору закінчується в лютому 2021 року. Росія виступає за його продовження, але з США надходять суперечливі сигнали. Так, у четвер глава Пентагону Марк Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив: якщо договір СНО-3 буде продовжуватися, то США «повинні бути впевнені, що в нього включені всі нові види російських озброєнь».