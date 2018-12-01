Путін намалював Меркель і Макрону схему нападу на українські кораблі



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Володимир Путін Фото: ТАСС

У Кремлі розповіли про контакт Путіна з Трампом і переговорах з Меркель

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розкрив деталі переговорів, які Володимир Путін провів з канцлером ФРН Ангелою Меркель та іншими лідерами на саміті G20 в Буенос-Айресі.

«Президент Путін дав вичерпне роз'яснення (на зустрічі з Меркель) щодо чорноморського прикордонного інциденту. Наочно показав (схему конфлікту). Також наочно показав вчора на зустрічі з президентом Франції Еманнуелем Макроном. Тут в повному розумінні слова йдеться про вичерпне пояснення», - сказав журналістам Пєсков.

Він додав, що Путін при поясненні своїм співрозмовникам події в Керченській протоці намалював відповідну схему.

Меркель «говорила про своє бажання сприяти вирішенню цієї ситуації», додав Пєсков.

Як зазначив Пєсков, зачіпалася також тема звільнення моряків. Путін «роз'яснював, що мова йде про рішення суду, про слідчі дії, і тому на це піде певний час».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

«Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.

Джерело: РБК