Путін озвучив умову наступної зустрічі із Зеленським



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На запитання щодо враження від Зеленського Путін не відповів

Глава країни-агресора назвав зустрічі в «нормандському форматі» перспективними

Президент РФ Путін заявив, що зустріч з його українським колегою Володимиром Зеленським у квітні 2020 року стане актуальною, якщо «відбудуться позитивні зміни». Про це він сказав під час пресконференції за підсумками року.

«Квітнева зустріч стане актуальною, якщо будуть позитивні зміни: закон про особливий статус продовжений, проведено відведення військ… Щоправда, чомусь наші партнери не хочуть розведення по всій лінії зіткнення, і я вважаю, що це помилка. Скоротилася кількість обстрілів, хоча вони зберігаються. Є й позитив, і є речі, які насторожують. Але зустрічі в «нормандському форматі» перспективні», - сказав він.

На запитання щодо враження від Зеленського, Путін не відповів.

«Я завжди ухиляюся від таких запитань, вважаю некоректним давати характеристики своїм колегам, навіть тим, які пішли зі своїх посад. Давайте будемо давати характеристики історичним особистостям. Чинним лідерам – тут у мене язик не повертається. Коли хтось потрапляє на такі посади – значить, вони пройшли якийсь відбір. Це люди неабиякі як мінімум», – сказав політик.

Нагадаємо, Путін також розказав, що експрезидент України Петро Порошенко під час укладання перших Мінських угод начебто наполягав на тому, щоб під документом поставили підписи ватажки терористів «Л/ДНР», хоч ті відмовлялися це робити.

Як повідомлялось, сьогодні у Москві проходить щорічна «велика прес-конференція» президента Росії Володимира Путіна.