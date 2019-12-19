  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Соціологи розповіли скільки українців вважають Росію країною-агресором - опитування

    • Розсилка
    Найбільше прихильників РФ живуть на півдні та сході України - Соціологи розповіли скільки українців вважають Росію країною-агресором - опитування
    Найбільше прихильників РФ живуть на півдні та сході України

    У грудні кількість українців, які вважають РФ країною-агресором зросла до 70% у порівнянні з листопадом - Рейтинг

    В Україні за останній місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором з 64% у листопаді до 70% у грудні.

    Про це свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг.

    Соціологи зазначають, що 21% респондентів ставляться прихильно до РФ. Найбільше таких на півдні і особливо на сході країни та серед прихильників партії «Опозиційна платформа — За життя».

    Також під час опитування з’ясувалося, що у грудні зросла кількість українців, які прихильно ставляться до інтеграції в євроатлантичний безпековий простір.

    Зокрема, 60% респондетів підтримують вступ до Євросоюзу (у листопаді таких було 57%), 52% підтримують вступ до НАТО (у листопаді було 48%).

    Надалі в питаннях зовнішньополітичної орієнтації України спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на Заході і в Центрі, противників — на Півдні і Сході.

    Серед жителів південно-східних областей переважає підтримка ідеї рівновіддаленості від Росії і Заходу, або ж проросійська орієнтація.

    Опитування проводилося 12−17 грудня серед 2500 респондентів, похибка становить не більше 2,0%.

    Росія соцопитування НАТО партії Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ