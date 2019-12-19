Соціологи розповіли скільки українців вважають Росію країною-агресором - опитування



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Найбільше прихильників РФ живуть на півдні та сході України

У грудні кількість українців, які вважають РФ країною-агресором зросла до 70% у порівнянні з листопадом - Рейтинг

В Україні за останній місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором з 64% у листопаді до 70% у грудні.

Про це свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг.

Соціологи зазначають, що 21% респондентів ставляться прихильно до РФ. Найбільше таких на півдні і особливо на сході країни та серед прихильників партії «Опозиційна платформа — За життя».

Також під час опитування з’ясувалося, що у грудні зросла кількість українців, які прихильно ставляться до інтеграції в євроатлантичний безпековий простір.

Зокрема, 60% респондетів підтримують вступ до Євросоюзу (у листопаді таких було 57%), 52% підтримують вступ до НАТО (у листопаді було 48%).

Надалі в питаннях зовнішньополітичної орієнтації України спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на Заході і в Центрі, противників — на Півдні і Сході.

Серед жителів південно-східних областей переважає підтримка ідеї рівновіддаленості від Росії і Заходу, або ж проросійська орієнтація.

Опитування проводилося 12−17 грудня серед 2500 респондентів, похибка становить не більше 2,0%.