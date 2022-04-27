Путін погрожує застосувати «інструменти, яких більш ні в кого нема»

Також він переконує, що армія РФ зможе досягти перемоги в Україні

Президент РФ Володимир Путін на камери пригрозив країнам, які допомагають Україні стримувати агресію російської армії. Про це диктатор заявив 27 квітня під час виступу.

Погроза найперше стосувалася західних держав та країн-учасниць НАТО.

«Якщо хтось захоче втрутитися в ситуацію в Україні з боку і створюватиме загрозу стратегічного характеру – удари будуть блискавичними», – сказав Путін.

Він також натякнув, що Росія володіє якимись специфічними інструментами впливу, які більше недоступні жодній державі.

«Усі рішення щодо блискавичних ударів у разі загрози стратегічній безпеці РФ ухвалено», – додав російський диктатор.

Також Путін вкотре сказав, що всі завдання «спецоперації» будуть безумовно виконані та що, мовляв, «спецоперація» розпочалася для запобігання масштабному конфлікту на території РФ за чужими сценаріями.

Нагадаємо, напередодні під час зустрічі з генсеком ООН Путін заявив, що оголосив і розпочав «спеціальну військову операцію» в Україні (де-факто – війну) відповідно до статуту ООН.

Путін також переконував президента Туреччина та очільника ООН, що війська РФ не ведуть бойові дії в Маріуполі.