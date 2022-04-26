Путін шокував світ новою заявою про Маріуполь (відео)

Попри постійні обстріли в Маріуполі, російський президент цинічно заявляє, що його армія не веде в місті бойові дії

Генсек ООН і Ердоган кажуть: йдуть бойові дії, диктатор доводить, що їм ввижається

Президент Росії Володимир Путін продовжує переконувати цивілізований світ, що військові РФ не ведуть в Маріуполі бойові дії. Про це він заявив навіть під час зустрічі із генсеком ООН 26 квітня.

«На рахунок Маріуполя. Там ситуація складна. Можливо, навіть, трагічна. Але вона проста насправді. Я сьогодні говорив із президентом Ердоганом. Він казав, що там тривають бойові дії. Але там немає бойових дій. Вони закінчилися», − сказав Путін.

Своєю чергою секретар ООН Антоніу Гутерріш, який перед візитом у Кремль відвідав Стамбул та особисто поговорив із президентом Туреччини, запропонував створити контактну групу у форматі «ООН-Росія-Україна» для забезпечення гуманітарних коридорів:

«Я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка б об'єднала ООН, Росію та Україну для пошуку можливостей, відкриття безпечних коридорів із місцевим припиненням вогню для гарантій того, щоб ці коридори були ефективними», – сказав Гуттеріш.

Нагадаємо, паралельно з популістськими заявами Володимира Путіна, який на камеру наказував не штурмувати «Азовсталь», військові РФ продовжують штурм металургійного комбінату.

Уранці 26 квітня окупанти вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».

Спочатку з броньованої автівки у великі гучномовці людям запропонували здатись і вийти протягом 10-15 хвилин. Але після невеликої паузи російські військові провели обстріли артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з «Азовсталі».

Радник мера Маріуполя висловив припущення, що військові РФ обстріляли металургійне підприємство надпотужними антибункерними бомбами. Над місцем удару досі видно густий чорний дим.

Також військові РФ продовжують грабувати музеї та архіви Маріуполя. Історичні й культурні цінності вони вивозять до РФ.



