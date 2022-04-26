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    Чим закінчилася зустріч Путіна з генсеком ООН: головні тези

    Володимир Путін наважився вийти зі свого сховку, аби зустріти в Москві генсека ООН - Чим закінчилася зустріч Путіна з генсеком ООН: головні тези
    Володимир Путін наважився вийти зі свого сховку, аби зустріти в Москві генсека ООН
    фото відкритих джерел

    Гуттеріш під час розмови особливо наголосив на тому, що Росія здійснила вторгнення на територію України

    У Москві завершилася зустріч очільника Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша з «господарем Кремля» Володимиром Путіним. У підсумку президент держави-агресорки зробив низку заяв, які вже опублікували провідні російські ЗМІ.

    Путін лицемірно заявив, що Росія завжди підтримувала і підтримуватиме ООН, вважає її універсальною та унікальною організацією.

    Мало того, за словами президента РФ, він оголосив і розпочав «спеціальну військову операцію» в Україні (де-факто – війну) відповідно до статуту ООН.

    Російський президент також висловився з приводу тез про те, що ООН нині повинна припинити існування, бо не змогла завадити Росії здійснити її агресивні наміри щодо України.

    «Заяви про те, що ООН застаріла, роблять ті, кому вона заважає», – відрізав Путін.

    Своєю чергою генеральний секретар ООН особливо наголосив на тому, що Росія здійснила вторгнення на територію України. На що Путін злякано зауважив, що він, мовляв, сподівається на дипломатичне розв'язання проблеми.

    До слова, перед зустріччю із Путіним очільник ООН поспілкувався із головним дипломатом РФ Сергієм Лавровим.

    Нагадаємо, генсек ООН відсунувся від Путіна під час особистої зустрічі.

    Гуттеріша не влаштувало навіть те, що Путін сидів навпроти нього за кількаметровим довгим столом

    Теги: росія ООН війна путін Україна Генсек ООН
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    Чим закінчилася зустріч Путіна з генсеком ООН: головні тези