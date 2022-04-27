Путін готується до війни із країнами НАТО? Про що пишуть британські ЗМІ

На першій шпальті свого паперового видання The Times стверджує, що Росія погрожує ударами по західних цілях

Росія може завдати удару по території країн-членів НАТО, але боїться реакції Альянсу

Після заяв британських чиновників Європа не виключає початку бойових дій Росії проти НАТО. Про це пише у своєму матеріалі впливове британське видання The Times.

ЗМІ нагадало, як парламентський заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що підтримує можливі удари України по російській території, якщо вони потрібні для порушення логістики доставки палива та озброєння на фронт.

У інтерв’ю Times Radio Гіппі зазначив, що Британія безсумнівно підтримує такі удари ЗСУ по об’єктах на території Росії.

Після цього, звертає увагу The Times, Російська Федерація пообіцяла відповідну реакцію не тільки на удари Збройних сил України, а і на подібні заяви керівників країн-членів НАТО. Зокрема, видання згадало слова речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила: «Чи правильно ми розуміємо, що зараз припинення матеріально-технічних поставок Україні Росія може завдати ударів по військових цілях на території відповідних країн НАТО?» Захарова тоді прямо сказала, що однією із таких країн є Велика Британія.

Подібний розвиток подій не виключають і британські можновладці. Так, голова спеціальної парламентської комісії з питань оборони Тобіас Елвуд зауважив, що Росія дійсно може завдати удари по цілях за межами України, на території країн Північноатлантичного альянсу. У інтерв’ю The Times Елвуд заявив, що Захід усе більше втягується в російсько-українську війну, а слова Гіппі, на його думку, можуть спровокувати удари по Польщі (через яку відбувається постачання озброєння для України – ред.).

Нагадаємо, що учора, 26 квітня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони 40 країн, які вирішили прискорити та збільшити військову допомогу для України.

Участь у цій зустрічі брав і міністр оборони України Олексій Резніков.

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