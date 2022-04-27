Путін влаштував шоу перед генсеком ООН: вигадав, чому почав війну (відео)

Господар Кремля зробив низку дивних заяв

У Москві відбулася зустріч очільника Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша із диктатором Володимиром Путіним. Під час неї господар Кремля зробив низку дивних заяв, у тім числі і про початок війни в Україні.

Путін, за його словами, змушений був розпочати «спеціальну воєнну операцію» згідно статті 51 статуту ООН.

«Хочу вас проінформувати, попри те, що триває воєнна операція, ми все ж розраховуємо, що нам вдасться досягти домовленості на дипломатичному треку. Ми ведемо перемовини, не відмовляємося від них. Більше того, на переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву», – сказав Путін.

Тим часом, стаття 51 Статуту ООН звучить так: «Даний Статут жодним чином не зачіпає невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на Члена Організації, доти, поки Рада Безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру й безпеки. Дії, вжиті Членами Організації при здійсненні цього права на самооборону, мають бути негайно повідомлені Раді Безпеки й жодним чином не повинні зачіпати повноважень і відповідальності Ради Безпеки, відповідно до цього Статуту, відносно вжиття в будь-який час таких дій, які вона вважатиме за необхідні для підтримки міжнародного миру й безпеки».

Нагадаємо, 26 квітня Володимир Путін шокував світ новою заявою про Маріуполь.

Генсек ООН і Ердоган кажуть: йдуть бойові дії, диктатор доводить, що їм ввижається.

Також після зустрічі очільника Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша з президентом РФ Володимиром Путіним у ООН повідомили, що під час зустрічі з генсеком господар Кремля погодився на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із «Азовсталі» у Маріуполі.

Як відомо, 15 квітня росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі» (фото).

У підвалах заводу від бомбардувань переховуються цивільні мешканці міста. Тим часом окупанти гатять по «Азовсталі» і цивільних об’єктах.

До слова, генсек ООН відсунувся від Путіна під час особистої зустрічі.

Гуттереша не влаштувало навіть те, що Путін сидів навпроти нього за кількаметровим довгим столом

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