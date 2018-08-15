Путін поїде на весілля міністра закордонних справ Австрії



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Президент РФ Володимир Путін

Голова МЗС Австрії Карін Кнайсль виходить заміж за Вольфганга Майлінгера, фінансиста і підприємця

Президент Росії Володимир Путін відвідає весілля міністра закордонних справ Австрії. Про це 15 серпня написали австрійські ЗМІ, інформацію також підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Путін «заїде» на весілля «по дорозі в Берлін». Там заплановані переговори російського президента з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Голова МЗС Австрії Карін Кнайсль виходить заміж за Вольфганга Майлінгера, фінансиста і підприємця. Сама Кнайсль стала міністром від правопопулістської Партії свободи, яка входить до правлячої нині коаліції з консервативною Народною партією канцлера Себастьяна Курца.

Партія свободи відома проросійською позицією й уклала угоду про співпрацю з владною в Росії партією «Єдина Росія».

На початку 2018 року в інтерв'ю австрійській газеті Kurier Карін Кнайсль заявила, що санкції проти Росії, запроваджені після анексії Криму і початку конфлікту на сході України, не були ефективними.

За даними ЗМІ, через візит Володимира Путіна на весіллі посилять заходи безпеки. Спецслужби мають намір задіяти снайперів. Одруження, як очікується, пройде 18 серпня у виноробному господарстві на півдні федеральної землі Штирія.