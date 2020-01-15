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    Путін придумав для Медведєва нову посаду

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    Володимир Путін і Дмитро Медведєв&nbsp; - Путін придумав для Медведєва нову посаду
    Володимир Путін і Дмитро Медведєв 

    Путін запропонував Медведєву посаду заступника голови Ради безпеки Росії

    Президент Росії Володимир Путін вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати цю посаду Дмитру Медведєву. Про це повідомляють російські ЗМі.

    Путін сказав, що задоволений роботою російського Кабміну. За його словами, «чиновникам вдалося зробити не все, але це і не було можливо». Він також доручив їм виконувати свої обов'язки до формування нового складу уряду.

    Раніше повідомлялося, що уряд РФ подав у відставку згідно зі статтею 117 Конституції.

    Зазначимо, Дмитро Медведєв був на посаді прем'єра РФ 8 років. Він був головою уряду Російської Федерації з 8 травня 2012 року.

    Нагадаємо, сьогодні російський президент виступив із щорічним посланням Федеральним зборам. Значну частину свого виступу він присвятив змінам в російській Конституції

    Зокрема, він заявив, що вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли «вони не суперечать російській Конституції».

    Росія Дмитро Медведєв Путін президент уряд безпека
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