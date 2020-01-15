Уряд РФ подав у відставку



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Про відставку уряду 15 січня заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв

Путін доручив уряду виконувати свої обов'язки до формування нового складу кабінету міністрів

Російський уряд в повному складі йде у відставку. Про це оголосів прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передають РІА Новини.

В ході зустрічі з президентом Росії Путіним він заявив, що «вважає таке рішення правильним на тлі оголошених главою держави пропозицій про зміну Конституції».

«У цьому контексті, очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення, і в цих умовах, я вважаю правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ, щоб уряд РФ в нинішньому складі подав у відставку», - заявив Медведєв.

Путін доручив уряду виконувати свої обов'язки до формування нового складу кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін хоче закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними рішеннями.

«Необхідно внести зміни, які гарантують пріоритет Конституції. Це означає буквально наступне: вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли вони не суперечать Конституції», - заявив він.

Також Путін запропонував закріпити в Конституції РФ заборону депутатам, чиновникам і суддям мати іноземне громадянство; норму про те, що мінімальна зарплата не може бути нижче прожиткового мінімуму; розширення повноважень парламенту у призначенні уряду; статус президентської республіки і так далі.

Російський президент закликав провести референдум щодо змін до Конституції. Як зазначила глава ЦВК Росії Елла Памфілова, всеросійський референдум може пройти вже в цьому році.