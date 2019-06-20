Доба на Донбасі: один боєць загинув, ще двоє порані



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Доба в зоні ООС: загинув український боєць, двоє поранені

За даними розвідки 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 24 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

«Противник відкривав вогонь по нашим захисникам із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

район населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;

двічі Лебединське – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Мар'їнка – зі стрілецької зброї;

двічі Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Павлопіль – з автоматичних гранатометів;

двічі Богданівка - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:

район населеного пункту Новозванівка – з автоматичних гранатометів;

поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

Зайцеве – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

Попасна – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

двічі Кримське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Світлодарськ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Південного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

За минулу добу один український захисник загинув, один отримав поранення та ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: околиці Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу один український військовослужбовець отримав поранення.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.