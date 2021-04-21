«Путин уходи». У РФ проходять масові мітинги за Навального (відео)

Команда Навального оголосила про проведення мітингів о 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії

Першими на протести вийшли жителі Далекого Сходу

У Росії поновлюються масові протести за Олексія Навального, здоров'я якого стрімко погіршується в тюрмі. Мітинги на підтримку опозиціонера анонсовані 21 квітня по всій країні.

Команда Навального оголосила про проведення мітингів о 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього заявлено 165 міст країни. Першими вже вийшли на протести жителі Далекого Сходу.

Наймасовіша акція очікується в Москві на Манежній площі. На сайті руху «Свободу Навальному» про своє бажання прийти на мітинг в столиці заявило 120 тисяч осіб. На Двірцеву площу в Санкт-Петербурзі готові вийти 58 тисяч людей.

Саме в Манежі 21 квітня проходило щорічне звернення президента Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ.

У зв'язку з підвищеними заходами безпеки на заході такого формату, доступ на площу для мітингувальників перекритий правоохоронцями. Також до початку протестів в Москві встановлюють огорожі і перекривають Пушкінську, Трубну, Тверську площі.

Вранці 21 квітня в Москві на вулиці затримали прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш. Вона знаходиться під домашнім арештом, але вийшла в магазин у дозволений час.

Продюсера телеканалу "Навальний live" Любов Соболь сьогодні вранці поліцейські вивели з таксі і відвезли у відділення поліції. Ярмиш та Соболь вже є обвинуваченими у справі про порушення карантинного режиму під час мітингу 23 січня.

Також правоохоронці прийшли з обшуками до журналістів і активістів штабів Навального в Санкт-Петербурзі і в інших містах.

Спочатку мітинг планували провести, коли для участі в акції зареєструється 500 тисяч охочих. Однак пізніше організатори повідомили, що не будуть чекати цієї цифри, оскільки стан ув'язненого політика продовжує погіршуватися в тюрмі.

Московська прокуратура має намір домогтися визнання "Фонду боротьби з корупцією" та штабів Навального екстремістськими організаціями. У разі прийняття судом такого рішення, фінансування та участь в діяльності цих організацій буде каратися кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.