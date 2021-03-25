Команда Олексія Навального розмістила карту Росії з Кримом

Чубаров заявив, що розмовляв із керівником штабу Навального Леонідом Волковим і запропонував привести кордони РФ у відповідність

Команда Олексія Навального запустила сайт «Свободу Навальному«, на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якого включена також тимчасово окупована РФ територія Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу Рефат Чубаров.

Чубаров заявив, що розмовляв із керівником штабу Навального Леонідом Волковим і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно-визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ.

«Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення. Мені не хотілося б транслювати аргументи пана Леоніда, тому я пропоную йому самому включитися тут в обговорення даної вкрай непривабливої ситуації. Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?» — написав Чубаров.

Раніше 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.