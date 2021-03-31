Олексій Навальний скаржиться на гострі болі у спині та правій нозі

В'язень вже кілька днів вимагає пустити до нього лікаря

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування з вимогою впустити до нього лікаря. Про це Навальний повідомив у Twitter.

«Право запросити фахівця для огляду і консультації є у кожного засудженого. Навіть у мене, хоч я і не винен. Тому я вимагаю допустити до мене лікаря, а поки цього не сталося, оголошую голодування», – заявив він.

Вимогу впустити до себе лікаря Навальний пояснив погіршенням стану здоров'я.

Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку. https://t.co/6dLDBB5vZG — Alexey Navalny (@navalny) March 31, 2021

«Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує», – розповів опозиціонер.

Він додав, що окрім відмови виконувати «законні» вимоги ув'язненого, адміністрація в'язниці застосовує різноманітні методи тиску на нього.

«Замість медичної допомоги у мене катування позбавленням сну (будять 8 разів за ніч), і адміністрація, підмовляє зеків-активістів (aka «козли») залякувати рядових зеків, щоб ті не забиралися навколо мого ліжка. Ті так і кажуть: «Льоша, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше пачки сигарет», – повідомив Навальний.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

Раніше повідомлялося, що Навальний у в’язниці потребує знеболювального. У нього сильно болить нога.

20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

Читайте також: