«Може зупинитися серце»: лікарі Навального назвали його стан критичним

Здоров'я Олексія Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму в місті Покров, куди його етапували

В опозиціонера критичні показники калію у сироватці крові

Лікарі ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.

Як написала у Twitter особистий лікар Навального Анастасія Васильєва, лікарі опозиціонера у п'ятницю, отримавши результати його аналізів, екстрено звернулися до директора Федеральної служби виконання покарань з відкритим листом про його стан і просили допустити їх до Навального. Однак їм досі не відповіли.

«Калій у сироватці крові – 7,1 ммоль/л. Ці цифри критичні. Це означає і ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть відбутися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця», – зазначила Васильєва.

Уже вчера мы, лечащие врачи @navalny, получив результаты его анализов, экстренно обратились к директору ФСИН с открытым письмом о его состоянии, близком к критическому, и выразили готовность приехать, организовать переговоры и консилиум, попросили нас к нему допустить. pic.twitter.com/yXdPGigFfc — Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021

У той же час, лікар Навального Ярослав Ашихмін у коментарі «Медузі», який спостерігає його з 2013 року, також заявив про ймовірність зупинки серця у опозиціонера.

«Калій катастрофічно високий. У ряді випадків такий рівень калію вимагає екстреного гемодіалізу. Іони калію відіграють ключову роль у проведенні електричного імпульсу по провідній системі серця. Такий рівень калію може призвести до того, що станеться дуже серйозна зупинка проведення електричного імпульсу; вона називається блокада. Може статися блокада, яка призведе до того, що серце зупиниться, а може статися важка аритмія. Пацієнт з таким рівнем калію повинен спостерігатися в реанімації... Такий високий рівень калію ставить під загрозу життя нашого пацієнта», – заявив лікар.

«Також у нього спостерігається зростання креатиніну. Креатинін – це показник, який характеризує функцію нирок: наскільки добре вони працюють, як фільтрують кров. Креатинін у нього буквально за короткий проміжок часу зріс у півтора рази (тобто попередній результат, там креатинін був більш, ніж на 50% нижче). Цей аналіз може свідчити на користь наявності ниркової недостатності», – додав медик.

Як відомо, здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували.

Зазначимо, 31 березня опозиціонер оголосив голодування через недопуск незалежного лікаря.

За словами політика, у нього болить спина і нога, втрата чутливості поширилася з правої на ліву ногу.

Раніше повідомлялося, що Навальний у в’язниці потребує знеболювального. У нього сильно болить нога.

20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.