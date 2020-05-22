Путін зізнався, що боїться захворіти Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін не хоче хворіти

Президент країни-агресора сподівається, що не стане пацієнтом московської лікарні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що сподівається не стати пацієнтом московської клінічної лікарні, де лікують хворих з коронавірус. Про це він сказав головлікарю установи Мар'яні Лисенко під час наради щодо санітарно-епідеміологічної обстановки в Росіїї.

«Я, слава богу, вашим пацієнтом не є, сподіваюся, не доведеться», - сказав Путін лікарці.

В ході розмови Путін також відзначив, що хворий на коронавірус міністр будівництва РФ Володимир Якушев лікувався в цій лікарні та «із захопленням» відгукувався про роботу співробітників медичного закладу.

Коронавірусом, окрім глави російського Мінбуду, заразилися ще кілька людей, які займають державні посади в РФ. Так, в кінці квітня захворів глава уряду РФ Михайло Мішустін.

Також 12 травня повідомлялося, що прессекретар Путіна заразився коронавірусом.

Зазначимо, що за минулу добу в Росії 8 894 нових випадків зараження коронавірусом і 150 смертей від нього, що є рекордним показником з початку епідемії. За офіційними даними, всього в Росії коронавірусом заразилися 326 448 осіб. З початку епідемії померли 3 249 пацієнтів із коронавірусом. Росія, як і раніше, на другому місці в світі за кількістю заражених коронавірусом після США.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

Копіювати код для вставки