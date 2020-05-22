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    Путін зізнався, що боїться захворіти Covid-19

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    Володимир Путін не хоче хворіти&nbsp; - Путін зізнався, що боїться захворіти Covid-19
    Володимир Путін не хоче хворіти 

    Президент країни-агресора сподівається, що не стане пацієнтом московської лікарні

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що сподівається не стати пацієнтом московської клінічної лікарні, де лікують хворих з коронавірус. Про це він сказав головлікарю установи Мар'яні Лисенко під час наради щодо санітарно-епідеміологічної обстановки в Росіїї.

    «Я, слава богу, вашим пацієнтом не є, сподіваюся, не доведеться», - сказав Путін лікарці.

    В ході розмови Путін також відзначив, що хворий на коронавірус міністр будівництва РФ Володимир Якушев лікувався в цій лікарні та «із захопленням» відгукувався про роботу співробітників медичного закладу.

    Коронавірусом, окрім глави російського Мінбуду, заразилися ще кілька людей, які займають державні посади в РФ. Так, в кінці квітня захворів глава уряду РФ Михайло Мішустін.

    Також 12 травня повідомлялося, що прессекретар Путіна заразився коронавірусом.

    Зазначимо, що за минулу добу в Росії 8 894 нових випадків зараження коронавірусом і 150 смертей від нього, що є рекордним показником з початку епідемії. За офіційними даними, всього в Росії коронавірусом заразилися 326 448 осіб. З початку епідемії померли 3 249 пацієнтів із коронавірусом. Росія, як і раніше, на другому місці в світі за кількістю заражених коронавірусом після США.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. 

    Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.

    Росія міністр Путін президент Михайло Мішустін коронавірус
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