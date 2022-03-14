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    Путінський режим погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни

    Російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands з погрозами подати до суду на компанії та арештувати активи - Путінський режим погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни
    Російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands з погрозами подати до суду на компанії та арештувати активи

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    Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників.

    «Попередження» відбувалися минулого тижня, російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands. За словами співрозмовників, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торговельні марки.

    Погрози торкнулися компаній в різних галузях, серед яких ІТ, продукти харчування, одяг та банківська діяльність.

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    Такі погрози від влади змусили щонайменше одну компанію обмежити комунікації з материнською компанією через стурбованість тим, що електронні або текстові повідомлення між колегами можуть бути перехоплені. Низка компаній переїхали, аби вивезти керівників з Росії.

    Нагажаємо, внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць. Найбільше на безробіття вплинуло закриття мережі ресторанів McDonald’s, оскільки там працювало понад 62 тис. осіб. Загалом про вихід з ринку або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

    Теги: Росія прокуратура путінський режим арешт безробіття
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    Путінський режим погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни