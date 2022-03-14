Ексгенсек НАТО заявив, що Путін не зупиниться на Україні

Ексгенсек НАТО вважає, що Путін не зупиниться на Україні

Расмуссен наголосив на необхідності активнішої участі союзників у постачанні зброї для України

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен ввважає, що президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися на розв’язанні своєї агресивної експансії в Україні. Про це Расмуссен заявив в інтерв’ю.

Расмуссен, який був генеральним секретарем у 2009-14 роках, каже, що Путін одержимий ідеєю відновлення величі Радянського Союзу.

Расмуссен розповів, що розуміє критику НАТО з боку президента Володимира Зеленського, проте додав, що ризик конфронтації між Альянсом і Росією треба враховувати і усвідомлювати.

Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності активнішої участі союзників у постачанні зброї для України.

Він зазначив, що у країн Заходу є вибір між конфронтацією із президентом Росії зараз чи пізніше, бо він не зупиниться на Україні.

«Ми маємо розуміти, що це вибір між тим, щоб протистояти Путіну зараз, чи тим, щоб боротися з ним пізніше, бо Путін не зупиниться на Україні», – сказав Андерс Фог Расмуссен.

Він вважає, що НАТО повинне було зробити більше, щоб стримати Путіна.

«Ще у 2008 році він напав на Грузію, де-факто взяв Абхазію та Південну Осетію. Ми могли б відреагувати набагато рішучіше вже тоді... Наприклад, після конфлікту 2014 року, коли Путін незаконно анексував Крим до складу Російської Федерації, ми ввели скромні санкції проти Росії. І Путін неправильно сприйняв це майже як запрошення йти далі. А тепер він пішов далі. Я думаю, що ми повинні зробити більше, ніж ми вже зробили», – зазначив колишній генеральний секретар НАТО.

Ексгенсек НАТО поклав провину за ситуацію «виключно на Путіна і Росію».

На його думку, Росія не може бути жертвою, оскільки Захід неодноразово тягнувся до неї.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії. Навчання отримали назву Cold Response 2022 («Холодна відповідь») і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року.

Раніше уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2 тис. військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.