Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів

Протягом останніх тижнів проти фізичних та юридичних осіб було накладено понад 460 санкцій

Австралія приєдналася до наших партнерів у введенні жорстких послідовних санкцій проти Росії

Австралія вводить санкції проти 33 російських бізнесменів та членів їхніх сімей. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Австралії.

«Уряд Австралії сьогодні оголосив нові санкції щодо 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та їх безпосередніх членів сімей», – йдеться в заяві.

Зокрема, у списки санкцій потрапили олігарх Роман Абрамович, голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, голова Ради директорів Банку «Росія» Дмитро Лебедєв, президент ПАТ «Транснефть» Микола Токарєв та голова держкорпорації «ВЕБ.РФ» Ігор Шувалов.

«Ми рішуче підтримуємо нещодавні оголошення Канади, Європейського Союзу, Нової Зеландії, Великобританії та Сполучених Штатів про подальші обмежувальні заходи щодо ключових російських осіб. Австралія приєдналася до наших партнерів у введенні жорстких послідовних санкцій, протягом останніх тижнів проти фізичних та юридичних осіб було накладено понад 460 санкцій. Сюди входять Центральний банк Росії; їхній національний фонд суверенного багатства, Російський фонд прямих інвестицій (РФІ); Збройні Сили Росії; політичні та військові діячі, включаючи президента Путіна, його Раду безпеки та його стратегічні рушії дезінформації; і ряд олігархів. Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими партнерами, щоб накласти на Росію високу ціну за її дії», – йдеться в заяві.

Уряд Австралії запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та народу України.