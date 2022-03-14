Банкова назвала «ганьбою» звернення Росії за допомогою до Китая
Російське керівництво знищило репутацію своєї країни на тлі провального вторгнення в Україну
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви. Про це Подоляк написав у Twitter.
«РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють кілька впливових видань (FT, NYT)», – написав Подоляк.
За його словами, на тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація Росії – це ніщо.
Він додав, що таким чином російське керівництво знищило репутацію своєї країни на тлі провального вторгнення в Україну.
«Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч де-небудь (Республіка Білорусь, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?» – додав радник голови ОП.
Як повідомляли ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військову техніку для війни в Україні та економічну допомогу для пом’якшення дії санкцій.
Нагадаємо, Німеччина визначилась, коли відмовиться від нафти та вугілля з РФ.