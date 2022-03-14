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    Банкова назвала «ганьбою» звернення Росії за допомогою до Китая

    Репутація Росії &ndash; ніщо: в ОП прокоментували ймовірне звернення Кремля до Китаю за допомогою - Банкова назвала «ганьбою» звернення Росії за допомогою до Китая
    Репутація Росії – ніщо: в ОП прокоментували ймовірне звернення Кремля до Китаю за допомогою
    фото з відкритих джерел

    Російське керівництво знищило репутацію своєї країни на тлі провального вторгнення в Україну

    Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви. Про це Подоляк написав у Twitter.

    «РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють кілька впливових видань (FT, NYT)», – написав Подоляк.

    За його словами, на тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація Росії – це ніщо.

    Він додав, що таким чином російське керівництво знищило репутацію своєї країни на тлі провального вторгнення в Україну.

    «Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч де-небудь (Республіка Білорусь, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?» – додав радник голови ОП.

    Як повідомляли ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військову техніку для війни в Україні та економічну допомогу для пом’якшення дії санкцій.

    Теги: Білорусь Росія Німеччина вугілля Китай радник Михайло Подоляк
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    Банкова назвала «ганьбою» звернення Росії за допомогою до Китая