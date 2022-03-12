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    Економіка та фінанси

    Близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції

    Через санкції росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць - Близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції
    Через санкції росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць
    фото з відкритих джерел

    За прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян

    Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

    Найбільше на безробіття вплинуло закриття мережі ресторанів McDonald’s, оскільки там працювало понад 62 тис. осіб. Загалом про вихід з ринку або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

    Близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції:

    • Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян
    • корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
    • IKEA — 15 тис.;
    • Inditex — 9 тис.;
    • KPMG — 4 500;
    • PWC — 3 700;
    • H&M — 3 500;
    • LVMH — 3 500;
    • L’Oreal — 2 200;
    • Starbucks — 2 000.

    Після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тис. росіян. Згідно з прогнозами, до кінця року без роботи залишаться близько 9 млн росіян.

    Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

    Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

    До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

    Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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    Теги: США санкції банк ринок безробіття IKEA
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    Близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції