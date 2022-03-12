Близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції
За прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян
Найбільше на безробіття вплинуло закриття мережі ресторанів McDonald’s, оскільки там працювало понад 62 тис. осіб. Загалом про вихід з ринку або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.
Близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції:
- Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян
- корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
- IKEA — 15 тис.;
- Inditex — 9 тис.;
- KPMG — 4 500;
- PWC — 3 700;
- H&M — 3 500;
- LVMH — 3 500;
- L’Oreal — 2 200;
- Starbucks — 2 000.
Після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тис. росіян. Згідно з прогнозами, до кінця року без роботи залишаться близько 9 млн росіян.
Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.
Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.
До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.