П'яний батько на Рівненщині напав на свого дворічного сина з ножем

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На Рівненщині дворічна дитина отримала ножові поранення

Медики діагностували у дитини з десяток ножових поранень

У Рівненській області працівники поліції затримали чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який завдав численних ножових поранень своєму дворічному синові. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

«Дитина, у якої діагностували більш ніж десять ножових поранень тулуба та кінцівок, перебуває в реанімації, медики оцінюють її стан як стабільно важкий. 22-річного батька хлопчика затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання», – йдеться в повідомленні.

Між 22-річним чоловіком та його 45-річним батьком виник конфлікт, під час якого молодший чоловік, батько хлопчика, схопив ніж і намагався завдати тілесних ушкоджень батькові.

«Дворічний хлопчик злякався таких дій дорослих і почав сильно плакати. Батько, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, накинувся на сина і завдав понад десять ударів ножем у тулуб, шию та кінцівки», – додали в поліції.

За шість годин після події алкотестер показав 1,9 проміле у затриманого.

20-річна мати хлопчика в цей час перебувала у Рівному, де, за її словами, мала забрати старшого сина з дитячого садка. Поліцейські розшукали її вночі нетверезою в обласному центрі, але без дитини. Трирічного хлопчика працівники поліції згодом виявили у знайомої. Соціальні працівники доставили його в будинок дитини.

«За фактом замаху на умисне вбивство розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 15 пт. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Батькові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне», – наголосили в поліції.