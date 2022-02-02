П’ять держав створили спільний фонд для підтримки України

Кошти фонду витрачатимуться на подолання наслідків ситуації на Сході України

Стартова сума коштів фонду дорівнює $47 млн

США, Швеція, Швейцарія, Великобританія та Канада заснували спільний міжнародний фонд «Партнерство за сильну Україну» зі стартовою сумою в 35 млн фунтів стерлінгів ($47 млн), який має сприяти пом’якшенню наслідків окупації Росією Криму та частини Сходу України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На заході з нагоди початку роботи Фонду віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що акумульовані фондом гроші будуть направлені в першу чергу, на громади на Сході України на людей, які потребують підтримки.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс підтвердила, що партнери разом з урядом України через цей Фонд підтримають постраждалих від російської агресії. За її словами, Великобританія внесе до Фонду внесок 11,5 млн. фунтів стерлінгів (14,8 млн. доларів США) протягом трьох років.

Зі свого боку США мають намір збільшити свій внесок у Фонд із $5 млн до $10 млн.

Канада планує надати 10 до 15 млн. канадських доларів ($12 млн. доларів США), щоб стримати ескалацію.

Швеція надасть до Фонду 50 мільйонів шведських крон ($5,4 млн).

Очікується, що ініціатива врешті-решт має призведе до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств та посилення зв'язків між громадами, розділеними конфліктом.

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