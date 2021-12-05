Ми робитимемо все можливе, щоб допомогти Україні захиститись від Росії – глава Пентагону

США робитимуть все можливе, щоб допомогти Україні захистись від російської агресії

Глава Пентагону не назвав, яку додаткову допомогу США можуть надати українським військовим

США робитимуть усе можливе, щоб допомогти Україні захистити свою територію від російської агресії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Bloomberg.

«Ми збираємося й надалі робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію», – сказав Остін під час безпекового форуму.

За його словами, «Україні життєво важливо мати ресурси, необхідні для захисту», але він відмовився уточнити, яку додаткову допомогу США можуть надати українським військовим.

Також Остін вважає, що «ще є можливість розрядити ситуацію».

«Я думаю, що тут є багато можливостей для роботи дипломатії та лідерства, і, знову ж таки, ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками та партнерами у регіоні», – сказав він.

Нагадаємо, під час візиту до Південної Кореї Міністр оборони США Ллойд Остін помилково назвав Росію Радянським Союзом в контексті російсько-української війни.

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.