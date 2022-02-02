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    Економіка та фінанси

    На армію чи дороги? Українці відповіли, куди з бюджету важливіше витрачати гроші

    опитування
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    Лише&nbsp;22% українців кажуть, що навіть в нинішніх умовах важливіше витрачати гроші на будівництво доріг, а не на армію - На армію чи дороги? Українці відповіли, куди з бюджету важливіше витрачати гроші
    Лише 22% українців кажуть, що навіть в нинішніх умовах важливіше витрачати гроші на будівництво доріг, а не на армію
    фото: glavcom.ua

    Опитування показало, куди, на думку українців, за теперішньої ситуації важливіше витрачати гроші

    Понад 57% українців вважають, що за теперішньої ситуації важливіше витрачати гроші на зміцнення армії, а не на реалізацію «Великого будівництва», а 22,0% українців кажуть, що навіть в нинішніх умовах важливіше витрачати гроші на будівництво доріг. Такі дані соціологічного опитування, яке провів Центр Разумкова з 28 по 31 січня.

    «57,1% респондентів вважають, що за теперішньої ситуації важливіше витрачати гроші на зміцнення армії, а не на реалізацію державної програми «Велике будівництво» (так вважають від 39,9% опитаних на Півдні країни до 76,7% – на Заході), а 22,0% – що навіть в нинішніх умовах важливіше витрачати гроші на програму «Велике будівництво» (від 14,6% опитаних на Заході до 32,3% — на Сході країни)», – йдеться у дослідженні.

    При цьому 44,9% опитаних сприймають накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року. 43,7% вважають, що вторгнення найближчим часом не буде.

    На запитання, чи готові ви захищати Україну зі зброєю в руках, 44,9% відповіли, що готові долучитись до захисту країни у будь-який спосіб. 45,4% вважають, що це справа військових.

    Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні стартувала президентська програма «Велике будівництво», в межах якої було заплановано масштабне будівництво та ремонт доріг по всій території України.

    Майже одразу після старту програми почали з’являтися розслідування журналістів про суттєві зловживання із державними коштами, ознаки картельної змови та інші порушення під час її реалізації.

    «Велике будівництво» продовжилося і у 2021 році. А журналісти, як і минулоріч, продовжили з’ясовувати, хто з осіб, наближених до чинної влади, заробляє на президентській програмі значні кошти.

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    Теги: соцопитування дороги армія гроші будівництво українці ремонт фінансування велике будівництво
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    На армію чи дороги? Українці відповіли, куди з бюджету важливіше витрачати гроші