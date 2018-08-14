П’ять країн ЄС поділять між собою мігрантів із судна «Акваріус»



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Всього на судні «Акваріус» знаходиться 141 мігрант

Брюссель налаштований на пошук єдиного рішення міграційної проблеми

Європейська комісія повідомляє про те, що Франція, Іспанія, ФРН, Португалія і Люксембург погодилися прийняти в себе пасажирів гуманітарного судна «Акваріус».

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Всього на цьому судні знаходиться 141 мігрант. Після цього Мальта відразу заявила про те, що готова дати можливість гуманітарному судну пришвартуватися і висадити мігрантів.

При цьому Комісар ЄС із питань міграції Дімітріс Аврамопулос заявив про те, що країни континенту не можуть покладатися в своїй політиці на такі одноразові кроки, а мають знайти довгострокове рішення проблемі мігрантів із Африки і Близького Сходу. При цьому таке рішення повинне базуватися не лише на відповідальності окремих держав, а на загальноєвропейському підході.