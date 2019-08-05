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    П'ять років тому українські військові звільнили Мар'їнку від бойовиків

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    <p>5 серпня 2014 року Мар'їнку звільнили від проросійських терористів</p> - П'ять років тому українські військові звільнили Мар'їнку від бойовиків

    5 серпня 2014 року Мар'їнку звільнили від проросійських терористів

    Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський привітав місцевих мешканців із Днем звільнення Мар'їнки

    П'ять років тому, 5 серпня, завдяки успішним діям військовослужбовців - учасників антитерористичної операції та місцевого населення було звільнено від збройних формувань Російської Федерації та її найманців місто Мар'їнка на Донеччині.

    Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський привітав місцевих мешканців із Днем звільнення Мар'їнки від проросійських терористів.

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    «Сьогодні ви відчуваєте себе вільними громадянами української держави і господарями рідної нашої землі. Наша армія змінилася, стала боєздатною і ми, військовослужбовці Об'єднаних сил, ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі», - заявив Сирський.

    «Вічна пам'ять українським воїнам і цивільним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на сході держави. Слава і честь захисникам, патріотам, волонтерам та усім, хто не шкодуючи зусиль боронить рідну землю», - додав командувач Об'єднаних сил.

    Нагадаємо, на КПВВ «Станиця Луганська», де триває розмінування території навколо зруйнованого автомобільного мосту, піротехніки виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

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