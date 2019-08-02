ЦВК визнала бездіяльною комісію на 50-му окрузі на Донбасі



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ЦВК взяла на себе повноваження окружної комісії в Донецькій області

Центральна виборча комісія повідомила, що перебирає на себе повноваження окружної виборчої комісії 50-го округу (в Донецькій області) через нібито не виконання місцевою ОВК своїх повноважень.

Такі підсумки вечірнього засідання ЦВК 2 серпня.

Як стало відомо «Главкому», у найближчі години члени ЦВК вилетять на місце подій. Таке рішення викликано тим, що окружна виборча комісія 50-го округу за рішенням суду повинна була провести повторний підрахунок голосів на окремих дільницях, але її члени заблокували процес.

Як йдеться в заяві ЦВК, 1 серпня вона зобов’язала окружну виборчу комісію надати уточнені протоколи та іншу виборчу документацію не пізніше 12 години 2 серпня. Цього, згідно з заявою Центрвиборчкому, не сталося.

Крім того, як стверджує ЦВК, згідно з рішенням суду про примирення сторін за позовом кандидата-самовисуванця Анатолія Чорного, місцева комісія повинна була повторно підрахувати голоси на 11 дільницях.

«Комісія констатувала, що за таких умов невиконання вказаною комісією рішення ЦВК, а також вказаних судових рішень у визначений строк може фактично призвести до невстановлення нею підсумків голосування в ОВО № 50, а отже, унеможливить встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в цьому окрузі», – йдеться в повідомленні.

Відтак ЦВК заявила про те, що бере на себе виконання обов’язків місцевої окружної виборчої комісії через «бездіяльність ОВК ОВО № 50».

ЦВК уповноважила заступника голови Євгена Радченка, члена комісії Леонтія Шипілова та працівників секретаріату отримати від ОВК виборчу документацію.

Нагадаємо, 30 липня в «Укрінформі» близько 10 молодиків в футболках з написами «Традиція і порядок» увірвались на пресконференцію, яка була присвячена виборам на 50-му округу в Донецькій області, і закидали яйцями мера Добропілля Андрія Аксьонова.

Як відомо, Аксьонов поступився переможцю на цьому окрузі Руслану Требушкіну (Опозиційний блок) майже в 200 голосів.

Раніше МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому.

Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.

Як відомо, Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.