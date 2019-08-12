П'ять років з дня арешту Клиха: активісти пікетували в Одесі консульство РФ



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Активісти закликають не забувати про українців, які утримуються у російських тюрмах Фото: «Думська»

Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля, підтримувати їх в ув'язненні листами

У неділю під стінами генконсульства РФ в Одесі пройшла акція на підтримку українських громадян, яких незаконно утримують в Росії.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

«Ми не повинні забувати про українців, які утримуються у російських тюрмах, і підтримувати їх. Сьогодні п'ять років з дня арешту Станіслава (Клиха, - ред). За фальшивим звинуваченням йому дали 20 років. Він піддавався і піддається тортурам, в в'язниці почалися проблеми зі здоров'ям», - підкреслив організатор пікету Олександр Шелковенков.

Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля, підтримувати їх в ув'язненні листами.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, наразі в російських тюрмах перебувають 150 українських політв'язнів і військовополонених.

У понеділок правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що місце перебування Станіслава Клиха невідоме. Через якийсь час після цього український омбудсмен написала у Facebook, що у Федеральній службі виконання покарань РФ українського консула поінформували: «Станіслав три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту, зараз його повернули до пенітенціарної установи Челябінської області».

Згодом Щур розповіла подробиці історії зі встановленням місця перебування українського політв'язня в РФ Станіслава Клиха.

Нагадаємо, політв’язню Клиху погрожували у російській в’язниці.

Раніше Клих написав листа з російської колонії, в якому розповів про погіршення стану здоров'я, а також про підозру на рак.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.