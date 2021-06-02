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    Рада дозволила передавати боєприпаси спортивним організаціям

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    На сьогодні в Україні у структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл є відділення кульової стрільби та у 19 спортшколах &ndash; відділення біатлону - Рада дозволила передавати боєприпаси спортивним організаціям
    На сьогодні в Україні у структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл є відділення кульової стрільби та у 19 спортшколах – відділення біатлону
    Фото: boratyn.silrada.org

    Боєприпаси, які підлягають утилізації, Збройні сили будуть передавати окремим закладам фізичної культури і спорту

    Верховна Рада дозволила Збройним силам України передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям. Народні депутати прийняли другому читанні відповідний законопроект №3403.

    «За» проголосували 315 депутатів парламенту.

    Згідно з документом, боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням Кабінету міністрів ЗСУ будуть передавати окремим закладам фізичної культури і спорту. Зокрема, дитячо-юнацьким спортивним школам, закладам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, спеціалізованим спортивним клубам. Вказано, що це має забезпечити якісний навчально-тренувальний процес.

    Зокрема, під час обговорення законопроекту йшлося про те, що цей законопроект допоможе надавати відповідні боєприпаси українським біатлоністам для тренувань.

    Рааніше комітет з нацбезпеки рекомендував Раді схвалити цей закон у другому читанні.

    Депутати схвалили за основу законопроєкт у грудні 2020 року.

    На сьогодні в Україні у структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл є відділення кульової стрільби та у 19 спортшколах – відділення біатлону. Загалом по країні у відділеннях кульової стрільби навчається біля 3000 вихованців і працює 107 тренерів, а у відділеннях біатлону відповідно біля 1130 вихованців та 44 штатні тренери. Також діє Державний центр олімпійської підготовки з біатлону, де готується біля 100 спортсменів національної збірної команди.

    Проте, специфіка цих видів спорту, неможливість налагодження власного виробництва спеціальних спортивних набоїв та малокаліберних патронів для спортивної зброї, а також вкрай обмежені бюджетні ресурси для їх закупівлі, унеможливлюють якісну підготовку спортсменів резервного спорту, резюмують автори законопроєкту.


    Теги: Верховна Рада спорт ЗСУ біатлон діти військові навчання навчання боєприпаси
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    Рада дозволила передавати боєприпаси спортивним організаціям