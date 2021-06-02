Трагічно загинув офіцер-десантник 95-ї бригади Збройних сил

Про обставини загибелі офіцера не повідомляється

95-та бригада повідомила про смерть офіцера

Унаслідок нещасного випадку помер майор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Тугарін. Про це сьогодні повідомила пресслужба військової частини.

«Внаслідок нещасного випадку помер майор Тугарін Сергій Валерійович. Справжній офіцер, учасник бойових дій на сході України, надійний друг та фахівець своєї справи», – йдеться в повідомленні.

Командування та весь особовий склад бригади висловили щирі співчуття родині і близьким померлого.

Про обставини загибелі офіцера не повідомляється.

95-та окрема десантно-штурмова бригада – військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Базується у місті Житомир. Бригада була створена як 95-й навчальний центр, а згодом переформована на бригаду.

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30 травня на Одещині загинув військовий. Трагедія сталась на території військової частини в селі Радісне Одеської області застрелився 21-річний матрос 37-го окремого полку зв'язку Військово-морських сил України. Інцидент стався в збройовій кімнаті. Військовослужбовець вистрілив собі в голову з автомата і помер на місці.

Також нагадаємо, що в Одеській області понад добу тривають пошуки зниклого начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова. До його пошуків залучені всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.