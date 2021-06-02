Заборона на продаж ліків дітям: названо розміри штрафів

Максимальний штраф за продаж ліків неповнолітнім планують встановити на рівні 1190 гривень

В Україні планують штрафувати за продаж ліків неповнолітнім. Верховна Рада схвалила за основу відповідний законопроєкт №5123. Документ підтримали 319 парламентаріїв.

Закон викладає у новій редакції статтю 424 Кодексу про адміністративні правопорушення. За продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, передбачили адміністративну відповідальність.

Таке порушення тягне за собою покарання для винних осіб штраф у розмірі від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 102-425 гривень.

У випадку повторного протягом року вчинення такого правопорушення загрожує штраф від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 425-1190 гривень.

Як вже повідомляв «Главком», Рада планує заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №5122.

Необхідність запропонованих змін, за словами авторів законопроєкту, обґрунтована наявною ситуацією з неконтрольованим відпуском ліків в Україні.

«Адже наразі лікарські засоби, які мають відпускатись аптечними закладами виключно за наявності рецепта, можна спокійно придбати, ігноруючи його наявність. А інколи навіть самі фармацевти можуть порадити той чи інший лікарський засіб та закрити очі на відсутність відповідного рецепта у покупця (пацієнта). Такі явища є яскравим прикладом ситуації, коли законодавча норма є, проте не виконується. Особливо це є критичним у випадку, коли лікарські засоби купує неповнолітня особа, оскільки у дитячому віці ще немає повного усвідомлення наявних ризиків від неправильного вживання того чи іншого лікарського засобу», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Народні депутати наводять дані ВООЗ, які свідчать, що щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду, 79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку (причому близько 60 відсотків з яких вчинено неповнолітніми особами), значно випереджаючи випадки суїциду з використанням вогнепальної зброї.

«Лише по місту Києву, згідно зі статистичними даних спеціалізованої дитячої лікарні Охматдит, за останні два роки цифри залишаються стабільними -– 60 дітей на рік. З початку 2021 року фахівці зазначеного медичного закладу вже прийняли 25 таких пацієнтів», – зазначається у пояснювальній записці.

Нардепи зазначають, що за останні місяці в Україні розвинулася «тенденція суїцидальних нахилів серед молоді».

«І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують нещодавні випадки з отруєнням двох дівчат-школярок препаратом «Дротаверін» в Боярці, два випадки в Черкаській області та в Києві», – йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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