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    Рада дозволила вносити правки в норми законопроєкту, яких не торкалися у першому читанні читанні

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    Рада дозволила вносити правки в норми законопроєкту, яких не торкалися у першому читанні читанні

    Такі поправки вносяться у двотижневий термін

    Верховна Рада дозволила вносити правки до законопроєкту в ті його норми, яких парламентарії не торкалися при розгляді у першому читанні.

    За прийняття законопроєкту №1039-2 в цілому проголосували 229 депутатів при мінімально необхідних 226.

    Згідно з ним, профільний комітет зможе внести пропозиції та поправки в ті структурні частини законопроєкту, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було відзначено у висновках профільного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Ради й оголошено головуючим на пленарному засіданні при розгляді такого законопроєкту в першому читанні.

    Такі поправки вносяться у двотижневий термін.

    До повторного другого читання законопроєкту пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише в ті розділи, глави, статті, їх частини, пункти, підпункти, які не були взяті до уваги у другому читанні.

    Джерело: Українські новини

    Верховна Рада депутат закон
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