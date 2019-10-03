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    Суспільство

    У Раді збільшили штрафи за відмову в пільговому проїзді учасників бойових дій

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    &nbsp;Депутати запропонували збільшити штраф з 136 грн до 850 грн - У Раді збільшили штрафи за відмову в пільговому проїзді учасників бойових дій
     Депутати запропонували збільшити штраф з 136 грн до 850 грн

    Цей законопроєкт Верховна Рада восьмого скликання прийняла 4 червня

    Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0893 «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян».

    За документ проголосували 303 нардепа, повідомляє РБК-Україна.

    Зазначається, що документ спрямований на те, щоб збільшити штраф за відмову перевізників у безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам.

    «У пояснювальній записці наголошується, що безпідставна відмова перевізників від передбаченого законом пільгового перевезення таких громадян обумовлена, в тому числі і недостатньо жорсткою санкцією за це правопорушення», - йдеться у повідомленні.

    Зараз адміністративний штраф за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 136 гривень.

    Законом вносяться зміни до статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається збільшення штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень. При цьому в першому читанні закон передбачав штраф у розмірі 150 таких мінімумів.

    Нагадаємо, даний закон Верховна Рада восьмого скликання прийняла 4 червня. За документ після низки невдалих спроб проголосував 231 нардеп.

    Як повідомлялося, Рада провалила в першому читанні законопроект №9400 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни». Законом пропонувалося передбачити, що УБД і особам з інвалідністю внаслідок війни повинна надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.

    Так, у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, яким передбачається надання воїнам УПА статусу УБД.

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