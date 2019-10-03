Зеленський запропонував новий склад ЦВК



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Вчора фракція «Слуга народу» подала президенту пропозиції щодо 18 кандидатів до нового складу ЦВК

Серед запропонованих фракцією «Слуга народу» кандидатів у члени ЦВК були представники минулого складу

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на новий склад Центральної виборчої комісії.

Запропонований список у Facebook виклав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Зазначається, що Зеленський вніс подання про призначення на посади членів ЦВК: Оксану Боярчук, Юрія Буглаки, Олену Гатауллін, Андрія Гевко, Вікторію Глущенко, Віталія Греня, Олега Діденка, Сергія Дубовика, Андрія Євстигнєєва, Ірину Єфремову, Олександру Кармази, Павла Любченка, Юрія Мірошниченка, Володимира Перепелюка, Віталія Плукаря, Сергія Постівого, Юрія Фрицького.

Нагадаємо, вчора фракція «Слуга народу» подала президенту пропозиції щодо 18 кандидатів до нового складу ЦВК. Серед запропонованих кандидатів були колишні члени Центральної виборчої комісії, зокрема, в попередній склад входили Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький та Плукар.

Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що Зеленський досі не надав парламенту пропозиції щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Разумков підкреслював, що парламент розглядатиме питання призначення нового складу ЦВК відповідно до законодавства.

Додамо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом. За його словами, в майбутній склад ЦВК будуть обрані 17 членів.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що президент внесе до парламенту кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії вже цього тижня.

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