Символ рабства. Чому в центрі Москви має стояти пам'ятник Сталіну

Сталін саме той, який сьогодні Путін

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Всё это уже было. Напомню, что в 2008-м году уже была попытка проголосовать за некий символ России. Придумали рейтинговое голосование, назвали эту затею «Имя Россия». И выяснилось, что народ России немедленно проголосовал за Сталина, выведя своего усатого любимчика и убийцу собственного народа на первое место.

В Кремле начались по этому поводу судороги, это был 2008-й год, тогда власть имела еще какие-то остатки совести, а Путин только готовился ввергнуть свою страну в пучину конфронтации с Западом и падением в пропасть стагнации. Кремлевцы, насколько понятно, только готовились легально убивать и травить оппозицию, поэтому, конечно, этот людоедский запрос народа власть несколько смутил.

Тогда придумали, что там сломались машины для подсчёта, сделали подсчёт наново и места расписали так: Александр Невский, Пётр Столыпин, Иосиф Сталин, Александр Пушкин, Пётр Первый.

То, что рейтинг писали в Кремле, нет никаких сомнений, ибо, если внимательно посмотреть кто на каком месте, то тут рука Путина всех правильно, по государственному, расставила.

На первом месте получеловек-полубог Александр Невский, которого знают исключительно по фильму Эйзенштейна, где актёр Черкасов топит врага в Чудском озере – то есть, это такое позитивно-созидающее. Далее Пётр Столыпин, которого тоже никто не знает – даже фильма про него популярного нет. Но Путину тогда была важна экономика, поэтому «народ» поставил Столыпина на второе место. Далее Сталин, просто чтобы была дань пенсионерам. На четвёртом месте Пушкин – искусство нам тоже нужно, а на пятое пустили Петра I, потому что «прорубил окно в Европу». Вот такое путинское политбюро было в 2008-м. Собственно, это портрет самого Путина в тот год.

Теперь всё жёстче – меню предлагается только из двух персон – Невского, которого знают еще меньше, потому что те, кто видели фильм почти все умерли, а молодежь не находит Невского в «ТикТоке», поэтому он ей не нужен. И вторая персона – это Дзержинский, который Иван Грозный, Иосиф Сталин и Ленин, только в одном сосуде и в режиме «лайт».

Могу сказать за кого проголосуют граждане, в смысле кого напишут в Кремле победителем. Победителем будет Александр Невский, потому что он сказка, он отражал врага, он будет красиво смотреться в очередном гигантском творении г-на Церетели. Но, главное, к Невскому не прицепишься – если он и кого-то убивал, как Дзержинский, то кости убитых давно истлели, в отличие от жертв Дзержинского.

Конечно, я не исключаю, что победу могут написать Дзержинскому – тем более место такое большевистско-кроваво-намоленное. Но тогда это уже будет полный жесткач. Но все может быть.

Если говорить обо мне, то я считаю, что нужно было бы, без всякого голосования, поставить на этом месте памятник Сталину. Он и созидатель, он и убийца собственного народа. Он и немцев победил. Он и крепкая рука. Он и тот символ рабства, который так необходим стране, где граждане так и не научились сами определять свою жизнь в рамках тек крох свободы, которая пока еще существует перед наступлением полной диктатуры.

Он именно тот, который сегодня Путин.

На месте, где стоял Дзержинский, должен стоять Сталин. Для кого-то это будет горько. Но это будет честно.

Джерело: Эхо Москвы

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