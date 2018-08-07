Рада Європи закликала звільнити арештованих у Білорусі журналістів



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Білоруський ОМОН під офісом видання БелаПАН

У заяві наголошується на необхідності дотримання законодавства та проведенні прозорого розслідування

У Раді Європи висловили занепокоєння арештами журналістів у Білорусі та закликали до швидкого й прозорого розслідування, а також їх звільнення.

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря Ради Європи Даніеля Гольтгена.

«Ми були поінформовані про обшуки та арешти в найвідоміших білоруських ЗМІ. Ця інформація викликає серйозне занепокоєння Ради Європи. Більше того, особи, яких це стосується, наші давні партнери, знані як професіонали високого рівня», - зазначив він.

У заяві наголошується на необхідності дотримання законодавства та проведенні прозорого розслідування.

«Законодавство має бути дотримане, але проведення розслідування необов’язково передбачає арешти, які мають використовуватися як остаточний інструмент. Тому ми закликаємо слідчі органи Білорусі забезпечити швидке та прозоре розслідування», - вказано у заяві.

Документ містить заклик до звільнення журналістів.

«Ми також закликаємо до звільнення всіх арештованих журналістів. Свобода засобів масової інформації є одним із найважливіших прав людини в демократичному суспільстві. Його слід поважати скрізь у Європі», - наголосив Гольтген.

Як відомо, 7 серпня у Білорусі затримали редакторку Tut.by та ще шістьох журналістів.

Затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».

У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя.

Джерело: Укрінформ