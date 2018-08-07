У Білорусі затримали головну редакторку порталу TUT.BY



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Крім Марини Золотової затримали ше одну редакторку і журналістку

Слідчий комітет Білорусі затримав Марину Золотову — головну редакторку інтернет-порталу TUT.BY

Слідчий комітет Білорусі затримав головну редакторку інтернет-порталу TUT.BY Марину Золотову, а також редакторку TUT.BY Анну Калтигіну та журналістку видання «БелаПАН» Тетяну Коровенкову.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

Вони фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».

За даними Слідчого комітету, до протиправної діяльності причетні співробітники порталу TUT.BY, інформагентства «БелаПАН» та видавничого дому «Білоруська наука».

У Слідчому комітеті повідомили, що приводом для порушення кримінальної справи було повідомлення республіканського унітарного підприємства «БелТА» про збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників.

Водночас портал TUT.BY повідомив про проведення обшуків у їхньому офісі.

«Під час перевірки співробітники МВС виявили численні факти неправомірного доступу до комп’ютерної інформації, власником якої є «БелТА». Протягом двох років (2017-2018 рр.) без відома і згоди республіканського унітарного підприємства здійснено понад 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається в комп’ютерній системі підприємства. До зазначеної протиправної діяльності причетні посадові особи видавничого дому «Білоруська наука», ЗАТ «БелаПАН», ТОВ «ТутБай Медіа», — йдеться у повідомленні.