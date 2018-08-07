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    У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя

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    МЗС Білорусі&nbsp; - У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя
    МЗС Білорусі 

    Журналістів підозрюють у неправомірному використанні доступу до платної платформи

    Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє, що затримання журналістів не є політичною справою.

    Про це йдеться в повідомленні білоруського зовнішньополітичного відомства. 

    «Дана справа відноситься до компетенції Слідчого комітету Республіки Білорусь, який розмістив відповідні докладні коментарі. Не варто шукати якесь інше підґрунтя або «підводних каменів» – ситуація жодним чином не лежить у політичній площині і не має жодного відношення до питань свободи ЗМІ або журналістської діяльності в Білорусі», - йдеться у повідомленні. 

    Зазначено, що фігурантів підозрюють у неправомірному використанні доступу до платної платформи.

    Як відомо, 7 серпня у Білорусі затримали редакторку Tut.by та ще шістьох журналістів.

    Раніше повідомлялося, що затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».

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