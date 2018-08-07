У Білорусі, окрім редакторки Tut.by, затримали ще шістьох журналістів



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Офіс порталу Tut.by

Наразі процесуальний статус затриманих не уточнюється

У Білорусі кількість журналістів порталу Tut.by, яких затримав Слідчий комітет, зросла до семи осіб.

Про це повідомляє білоруський офіс «Радіо Свобода».

Зазначається, що окрім головного редактора інтернет-ресурсу Марини Золотової, затримано також редактора новин Tut.by Ганну Калтигіну і журналістку агентства «БелаПАН» Тетяну Коровєнкову. Крім того, серед затриманих - журналісти Уляна Бобоєд, Галина Власік, Дмитро Бобрик та Анна Єрмаченок. Усі вони є працівниками редакції Tut.by.

Наразі процесуальний статус затриманих не уточнюється.

За інформацією доньки Галини Власік, її матір затримали на три доби. «Мені подзвонили з Слідчого комітету, повідомили, що мати затримана за статтею 349 Кримінального кодексу на три доби. На питання, чи можу я з нею зв'язатися, відповіли, що ні. У неї забрали мобільний телефон», - розповіла Власік.

Раніше повідомлялося, що затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».

Джерело: РБК-Україна