У Білорусі, окрім редакторки Tut.by, затримали ще шістьох журналістів
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Наразі процесуальний статус затриманих не уточнюється
У Білорусі кількість журналістів порталу Tut.by, яких затримав Слідчий комітет, зросла до семи осіб.
Про це повідомляє білоруський офіс «Радіо Свобода».
Зазначається, що окрім головного редактора інтернет-ресурсу Марини Золотової, затримано також редактора новин Tut.by Ганну Калтигіну і журналістку агентства «БелаПАН» Тетяну Коровєнкову. Крім того, серед затриманих - журналісти Уляна Бобоєд, Галина Власік, Дмитро Бобрик та Анна Єрмаченок. Усі вони є працівниками редакції Tut.by.
Наразі процесуальний статус затриманих не уточнюється.
За інформацією доньки Галини Власік, її матір затримали на три доби. «Мені подзвонили з Слідчого комітету, повідомили, що мати затримана за статтею 349 Кримінального кодексу на три доби. На питання, чи можу я з нею зв'язатися, відповіли, що ні. У неї забрали мобільний телефон», - розповіла Власік.
Раніше повідомлялося, що затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».
Джерело: РБК-Україна