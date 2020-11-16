Парламент збереться у сесійній залі у вівторок, в інші дні депутати працюватимуть у комітетах

Верховна Рада на цьому пленарному тижні працюватиме лише один день, у вівторок. Про це йшлося на Погоджувальній раді.

Виконувачка обов’язків голови Верховної Ради Олена Кондратюк відкрила засідання і повідомила, що наразі 27 народних депутатів і 24 працівники секретаріату хворіють на коронавірус, тому у середу, четвер та п’ятницю парламент працюватиме у комітетах.

Кондратюк зазначила, що на порядку денному засідання 17 листопада буде винесено, зокрема, спеціальну постанову №4381 про скасування карантину вихідного дня та розгляд у першому читанні законопроєкту №4313 про відтермінування на рік РРО (касових апаратів).

Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.