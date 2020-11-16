Южаніна: влада переклала тягар локдауну на підприємців, ФОПи вимагають рахуватись з їхньою думкою

За словами депутата, підприємці знов виходять під Верховну Раду і мають намір стояти там до кінця

Підприємці сподіваючись на порозуміння з владою, запропонували свій варіант проєкту закону №4313

Влада переклала увесь тягар карантинних заходів на підприємців, рішення ухвалюються без консультацій з бізнесом. Про це пише народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна на сторінці у Facebook.

Депутат повідомила, що після проваленого голосування в залі Верховної Ради проєкту закону №4313 про відтермінування РРО на рік став відомий текст доопрацьованого варіанту цього проєкту закону від монобільшості, який не враховує думку представників бізнесу.

Южаніна також зазначає, що підприємці, все ж таки сподіваючись на порозуміння з владою, запропонували свій варіант проєкту.

За словами депутата, підприємці знов виходять під Верховну Раду і мають намір стояти там до кінця. На так звані напівміри щодо РРО більше не погоджуються.

Єдиний прийнятний варіант:

прив’язка річних обсягів доходу спрощенців до розмірів мінімальних заробітних плат (щоб вони змінювалися динамічно, а не переглядалися раз на кілька років і тільки після податкових майданів);

обов’язкове застосування РРО не з 1 млн грн, як зараз, а з еквіваленту 820 мінімальних зарплат (гадаю, 4 млн грн – цілком адекватна для нинішніх реалій цифра);

рівні умови при реалізації всіх товарів і послуг ФОПами, у тому числі технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення», – зазначає Южаніна.

«Особисто я і колеги з фракції «Європейська солідарність» будемо наполягати на ухваленні такої редакції закону, яка враховує передусім точку зору мікробізнесу, і закликаю до цього всіх народних депутатів. Проблему потрібно долати, і то – негайно», – резюмує Ніна Южаніна.