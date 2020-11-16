Від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа

Олександр Луговий захворів ще до виборів, був у лікарні у Києві

Новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу. Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Молоток.

«Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр Луговий захворів ще до виборів, був у лікарні у Києві, а 31 жовтня писав у соцмережі, що йде на поправку.

У мери Конотопа Луговий балотувався як самовисуванець, набравши 37% голосів тих, хто прийшов на вибори.

Як повідомлялося, від коронавірусу помер ключовий слідчий у справах Майдану.

Нагадаємо, 28 жовтня від коронавірусу помер мер Борисполя.

До слова, в Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.