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    Від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа

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    Олександр Луговий&nbsp;31 жовтня писав у соцмережі, що йде на поправку - Від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа
    Олександр Луговий 31 жовтня писав у соцмережі, що йде на поправку

    Олександр Луговий захворів ще до виборів, був у лікарні у Києві

    Новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу. Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Молоток.

    «Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Олександр Луговий захворів ще до виборів, був у лікарні у Києві, а 31 жовтня писав у соцмережі, що йде на поправку.

    У мери Конотопа Луговий балотувався як самовисуванець, набравши 37% голосів тих, хто прийшов на вибори.

    Як повідомлялося, від коронавірусу помер ключовий слідчий у справах Майдану.

    Нагадаємо, 28 жовтня від коронавірусу помер мер Борисполя.

    До слова, в  Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

    Теги: вибори смерть мер хвороби коронавірус
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