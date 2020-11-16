Немчінов заявив, що у Кабміні на Сovid-19 перехворіли майже всі

Коронавірус у секретаріаті уряду виявили вже у понад 20 осіб

У мене в службі не перехворіло ще тільки двоє, ─ міністр Кабінету міністрів

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявляє, що в його службі на Сovid-19 не перехворіло лише двоє співробітників.

«У мене в службі не перехворіло ще тільки двоє», ─ сказав Немчінов в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.

Зокрема, коронавірус у секретаріаті уряду виявили вже у понад 20 осіб.

Як повідомлялося, наразі в Кабміні на Сovid-19 хворіють віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, а міністр оборони Андрій Таран і міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов уже перехворіли на коронавірус.

10 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію Сovid-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.