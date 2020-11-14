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    Здоров'я

    В Україні почав діяти карантин вихідного дня

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    <span>Україна не єдина країна у світі, яка посилює карантинні обмеження</span> - В Україні почав діяти карантин вихідного дня
    Україна не єдина країна у світі, яка посилює карантинні обмеження

    Карантин вихідного дня діє з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка

    В Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

    Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

    Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787).

    Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини).

    За останню добу захворіло 474 дитини та 496 медпрацівників.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.

    Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні. В країні вводять карантин вихідного дня.

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    Теги: карантин робота харчування коронавірус
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