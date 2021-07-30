Рада нацбезпеки затвердила стратегію зовнішньої політики України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Подібний документ з'явився вперше. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності», – зазначив він.

За його словами, раніше через відсутність стратегії України проходила через «хитання з одного боку в інший».

У документі визначено цілі зовнішньої політики України і шість пріоритетних напрямків:

забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України;

протидія агресивній політиці Росії;

курс на членство в ЄС і НАТО;

просування українського експорту і залучення інвестицій;

захист прав і інтересів громадян України за кордоном;

просування позитивного іміджу України в світі.

За словами Кулеби, загалом у стратегії 254 пункти, але основна суть – Україна є активною учасницею міжнародної політики, вона формує безпекову архітектуру для себе, регіону і світу. Також Україна – це країна нових економічних можливостей.

Нагадаємо, сьогодні засідання РНБО відбулося на Донбасі, де, згідно з порядком денним, планувалося розглянути вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектора;

питання медицини;

питання води.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський під час поїздки в Донецьку представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.