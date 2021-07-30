Зупинка інвестицій в оновлення електромереж унеможливить інтеграцію України в ЄС, – депутат «Слуги народу»

«Втрати в електромережах в Україні складають 10-11%, що призводить до збільшення тарифів і погіршує якість послуг»

В Україні катастрофічний стан електричних мереж, без оновлення яких інтеграція в енергосистему ЄС неможлива.

Про це повідомила народний депутат «Слуга Народу» Людмила Буймістер.

«Стан мереж у нас дійсно в країні на сьогоднішній момент катастрофічний, і це вже починають відчувати всі українці. Це все через те, що бракувало протягом 30 років коштів на оновлення цих мереж. З таким станом мереж, як сьогодні, нас до Європи, звісно, ніхто не прийме», – заявила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Вона наголосила, що втрати в електромережах в Україні складають 10-11%, що призводить до збільшення тарифів і погіршує якість послуг.

«Сьогодні закладена формула, яка за 13-15 років, наголошую, дозволить привести нас до більш-менш європейських показників. Спершу комфорту для людей, щоб вони менше сиділи без світла. І друге – це ще й фінансова складова. Це для кожної людини. Сьогодні кожна людина приблизно 10-11% переплачує за ту електроенергію, яка просто в мережах втрачається через те, що вони застарілі», – додала нардеп.

Нагадаємо, понад 70% електричних мереж в Україні застаріли і перебувають в аварійному стані. За кількістю і тривалості відключень споживачів України є лідером серед країн Європи.