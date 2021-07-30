  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    Зупинка інвестицій в оновлення електромереж унеможливить інтеграцію України в ЄС, – депутат «Слуги народу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Народний депутат&nbsp;&laquo;Слуга Народу&raquo;&nbsp;Людмила Буймістер - Зупинка інвестицій в оновлення електромереж унеможливить інтеграцію України в ЄС, – депутат «Слуги народу»
    Народний депутат «Слуга Народу» Людмила Буймістер

    «Втрати в електромережах в Україні складають 10-11%, що призводить до збільшення тарифів і погіршує якість послуг»

    В Україні катастрофічний стан електричних мереж, без оновлення яких інтеграція в енергосистему ЄС неможлива.

    Про це повідомила народний депутат «Слуга Народу» Людмила Буймістер.

    «Стан мереж у нас дійсно в країні на сьогоднішній момент катастрофічний, і це вже починають відчувати всі українці. Це все через те, що бракувало протягом 30 років коштів на оновлення цих мереж. З таким станом мереж, як сьогодні, нас до Європи, звісно, ніхто не прийме», – заявила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

    Вона наголосила, що втрати в електромережах в Україні складають 10-11%, що призводить до збільшення тарифів і погіршує якість послуг.

    «Сьогодні закладена формула, яка за 13-15 років, наголошую, дозволить привести нас до більш-менш європейських показників. Спершу комфорту для людей, щоб вони менше сиділи без світла. І друге – це ще й фінансова складова. Це для кожної людини. Сьогодні кожна людина приблизно 10-11% переплачує за ту електроенергію, яка просто в мережах втрачається через те, що вони застарілі», – додала нардеп.

    Нагадаємо, понад 70% електричних мереж в Україні застаріли і перебувають в аварійному стані. За кількістю і тривалості відключень споживачів України є лідером серед країн Європи.

    Теги: ЄС депутат електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зупинка інвестицій в оновлення електромереж унеможливить інтеграцію України в ЄС, – депутат «Слуги народу»